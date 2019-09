et AFP

publié le 20/09/2019 à 20:55

La foule a fini par avoir raison de la volonté du président indonésien Joko Widodo de durcir une loi sur les rapports sexuels hors mariage ou entre personnes du même sexe. En effet, ces mesures qui devaient être votées par les députés la semaine prochaine, ont été suspendues par le président, vendredi 20 septembre. Mais le chef de l'État a demandé à ce que l'examen du texte soit repoussé à la session parlementaire suivante.

"Après avoir écouté plusieurs groupes qui avaient des objections sur plusieurs aspects de la loi, j'ai décidé qu'il fallait de plus amples délibérations sur certains points", a indiqué le président récemment réélu pour un second mandat.

"Le ministère de la Justice a reçu l'instruction de communiquer mon avis au Parlement et de repousser la ratification du code pénal" après la session parlementaire en cours, a ainsi communiqué Joko Widodo, relayé par l'AFP.

L'Australie a déjà prévenu ses ressortissants

Le rétropédalage du chef de l'État indonésien intervient après des manifestations d'étudiants et un concert de protestations envers cette loi, qui prévoyait jusqu'à un an de prison ainsi que des amendes pour les contrevenants. Le fait de "montrer ou d'offrir" des moyens de contraception à des mineurs deviendrait aussi illégal. Une pétition contre le texte a réuni un demi million de signatures et de nombreux internautes se sont indignés.

Sans attendre le vote de la loi, le gouvernement australien avait mis en garde ses ressortissants non mariés se rendant en Indonésie. Une précaution prise car Bali est l'une des destinations préférées des touristes australiens.

La révision du code pénal d'Indonésie, qui date de l'époque coloniale néerlandaise, est en discussions depuis plusieurs décennies. Elle avait déjà été repoussée l'an dernier. Les efforts des groupes musulmans conservateurs pour durcir le code pénal sur les aspects de morale sexuelle ont été vivement critiqués par les défenseurs des droits et de nombreux citoyens de ce pays de 260 millions d'habitants.