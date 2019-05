publié le 02/05/2019 à 19:15

Un terrible drame, à peine croyable. La surcharge de travail liée à l'élection du 17 avril dernier en Indonésie, comptant 193 millions d'électeurs dans plus de 810.000 bureaux de vote, à fait perdre la vie à 296 personnes chargées du dépouillement.



Ces employés ont assuré le bon fonctionnement de l'élection des heures durant, en surveillant les scrutins puis en s'occupant du dépouillement. En plus des 296 décès, on compte plus de 2.150 personnes blessées, eux aussi à cause de l'épuisement selon le quotidien indonésien Kompas relayer par Courrier international.

Le gouvernement indonésien est en partie pointé du doigt comme responsable de cette hécatombe. En effet l'administration avait décidé d'organiser trois élections en une pour faire des économies. Les citoyens pouvaient alors voter à la fois pour élire leur président, les membres de l'Assemblée nationale ainsi que ceux des Parlements régionaux. Ces élections groupées ont donc triplé la quantité de travail des employés.

Des interminables journées surchargées cumulées à une mauvaise alimentation (trop de sucre, friture, café et pas assez d'eau) ont provoqué l'apparition de maladies liées à la surcharge de travail.



En dédommagement, l'État a affirmé que les familles des victimes toucheront 2.260 euros pour un décès, 1.880 euros pour un handicap à vie et un minimum de 500 euros pour les blessés légers.