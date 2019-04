publié le 24/04/2019 à 01:05

Un fort séisme de magnitude 6,1 a frappé mercredi l'État d'Arunachal Pradesh dans le nord-est de l'Inde, a annoncé l'Institut américain de Géologie (USGS). L'épicentre du séisme, qui s'est produit à 01h45 heure locale (21h15 heure de Paris, mardi soir), se situe à une quarantaine de kilomètres au sud-est de la ville d'Along et à 180 km au sud-ouest de la capitale de l'Etat, Itanagar.



Selon l'USGS, il existe "une faible probabilité" que le séisme ait fait des victimes et des dégâts. L'Arunachal Pradesh est l'État indien le moins densément peuplé mais compte tout de même 1,2 million d'habitants, selon le site internet du gouvernement.

Selon l'agence officielle chinoise Chine nouvelle, le tremblement de terre a été ressenti au Tibet, juste de l'autre côté de la frontière avec l'Inde. New Delhi et Pékin se disputent depuis des décennies le contrôle de l'Arunachal Pradesh, un conflit non résolu à ce jour. Outre la Chine, l'Arunachal Pradesh partage aussi des frontières avec la Birmanie et le Bhoutan.