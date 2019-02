publié le 27/02/2019 à 12:25

Le Pakistan a "abattu" deux avions indiens à l'intérieur de son espace aérien, a affirmé mercredi 27 février un porte-parole de l'armée sur Twitter. "En réponse à des frappes de l'armée de l'air pakistanaise ce matin, (...) l'armée de l'air indienne a traversé la Ligne de contrôle" qui sert de frontière de facto entre Inde et Pakistan dans la région disputée du Cachemire, indique le général Asif Ghafoor.



Un des avions est tombé au Cachemire indien et l'autre au Cachemire pakistanais, selon lui. Deux pilotes indiens ont été capturés et l'un d'eux conduit à l'hôpital, selon l'armée.

Le ministère pakistanais des Affaires étrangères a également indiqué que l'armée de l'air avait mené des frappes "de l'autre côté de la Ligne de contrôle" visant "des cibles non militaires, évitant des pertes humaines et des dommages collatéraux". "Le seul objectif est de démontrer notre droit, notre volonté et notre capacité d'autodéfense", indique le ministère. "Nous n'avons aucune intention d'escalade mais sommes entièrement préparés à le faire si nous sommes forcés à un tel paradigme".

L'Inde a affirmé avoir visé, dans le nord-est pakistanais, un camp d'entraînement du mouvement islamiste Jaish-e-Mohammad (JeM). Une réponse à l'attentat-suicide du 14 février au Cachemire indien dans lequel plus de 40 paramilitaires indiens ont été tués.

L'espace aérien pakistanais fermé

L'Autorité de l'aviation civile (CAA) pakistanaise a ensuite indiqué sur Twitter que "l'Autorité de l'aviation civile a officiellement fermé son espace aérien jusqu'à nouvel ordre". Un porte-parole de l'armée pakistanaise a précisé que cette décision avait été prise "en raison des circonstances". Toutes les compagnies aériennes ont également reçu pour instruction de "suspendre leurs opérations au Pakistan jusqu'à nouvel ordre".



Côté indien, au moins 5 aéroports ont également été fermés et de nombreux vols annulés, ont indiqué des responsables du secteur sous couvert d'anonymat. L'Autorité indienne de l'aviation civile n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat.

La scène internationale appelle au calme

Les réactions internationales ne se sont pas faites attendre. La Chine a appelé l'Inde et le Pakistan à la "retenue" et au "dialogue". "Nous avons à cœur que l'Inde et le Pakistan, en tant que pays importants du sous-continent sud-asiatique, puissent entretenir des relations de bon voisinage et amicales", a réagi lors d'un point presse Lu Kang, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.



"Nous espérons que l'Inde et le Pakistan feront preuve de retenue, prendront des initiatives propices au dialogue, avanceront l'un vers l'autre et s'efforceront d'assurer durablement paix et stabilité en Asie du Sud", a-t-il ajouté.



Ces frappes indiennes et pakistanaises font craindre une escalade entre les deux voisins et rivaux, tous deux dotés de l'arme nucléaire et qui se sont livrés plusieurs guerres dans le passé, notamment au sujet du Cachemire. Pékin, de même que les États-Unis et l'Union européenne, avait déjà appelé mardi les deux pays à la retenue.