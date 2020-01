L'Open d'Australie va-t-il être annulé à cause de la pollution liée aux incendies ?

publié le 14/01/2020 à 16:56

L'Open d'Australie de tennis aura-t-il lieu comme prévu du dimanche 20 janvier au dimanche 2 février à Melbourne ? Les qualifications du premier tournoi du Grand Chelem de l'année ont commencé, mercredi 14 janvier, et certains joueurs suffoquent déjà à cause de la pollution liée aux incendies, au point que leur santé inquiète.

La Slovène Dalila Jakupovic, victime de violentes quintes de toux et en difficulté respiratoire à cause de la qualité de l'air, a ainsi été contrainte à l'abandon. Un cas tout sauf isolé. Un peu plus tard, un ramasseur de balle a été victime d’un malaise et à Kooyong, dans la banlieue de Melbourne, où Maria Sharapova a renoncé en pleine exhibition, gênée par la fumée et les conditions de jeu extrêmes.

Du coup, la colère gronde chez les joueurs et les joueuses, qui réclament des explications précises quant aux risques encourus, voire, pour certains, l’annulation du tournoi. L’Américain Noah Rubin, qui a tweeté une photo de la Rod Laver Arena en plein brouillard, dit "comprendre la pression et les enjeux financiers des organisateurs", mais pour lui "l’Open d’Australie ne vaut pas la vie de quelqu’un".

Just for people who think it isn’t that bad at Melbourne Park. pic.twitter.com/h8zYoP1WIJ — Noah Rubin (@Noahrubin33) January 13, 2020

Indice de qualité de l'air alarmant

L’indice de qualité de l’air a atteint des niveaux très alarmants à Melbourne. L'air y est cinq fois plus saturé que celui déclenchant les seuils d’alerte à Paris ou à Londres. La mairie de Melbourne demande d’ailleurs à ses habitants de ne pas sortir de chez eux, et espère une amélioration des vents qui tournent et peut-être même de la pluie dans les prochaines heures sur l’Est de l’Australie.