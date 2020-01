Incendies en Australie : comment aider depuis la France ?

publié le 06/01/2020 à 16:27

La France se mobilise pour l'Australie. Emmanuel Macron a proposé dimanche 5 janvier "une aide opérationnelle immédiate" pour lutter contre les incendies qui ravagent le pays. "Solidarité avec le peuple australien face aux incendies qui ravagent leur pays", écrit le président de la République sur Twitter.

Des feux qui dévastent des régions entières du pays depuis plusieurs mois et ont fait une 24e victime et des "dégâts considérables". Depuis la France, des cagnottes de soutien se sont créées début janvier, sur change.org notamment, mais il est possible de faire une donation directement auprès des organisations qui luttent concrètement contre les flammes.

Parmi elles, les brigades locales de pompiers de la Nouvelle-Galles du Sud, État du sud-est particulièrement touché, du Queensland ou de l'Australie du Sud. Lancée par la comédienne Celeste Barber sur Facebook, une cagnotte a également déjà récolté près de 25 millions millions d'euros. Des dons qui sont parvenus du monde entier.