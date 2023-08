À Hawaï, le terrible incendie qui a presque entièrement rasé la ville de Maui a fait au moins 80 morts, selon un nouveau bilan provisoire communiqué vendredi 11 août. Cette catastrophe est plus meurtrière que le tsunami de 1960 qui avait fait 61 morts sur l'île d'Hawaï.

"Sans aucun doute, il y aura d'autres morts", a averti le gouverneur d'Hawaï, Josh Green. Le feu a quasiment anéanti la ville historique de Lahaina, une station balnéaire de 12.000 habitants. Des chiens vont être déployés afin d'assister les secouristes à la recherche d'éventuels cadavres sous les décombres.

Alimentées par des vents causés par l'ouragan Dora, qui passe dans l'océan Pacifique, les flammes ont surpris les habitants, dont des dizaines se sont jetés à la mer. L'efficacité du système d'alerte à Hawaï commence à être mise en cause. Le numéro d'urgence 911 ne fonctionnait pas dans certaines zones au moment du sinistre et Maui a été victime de coupures de courant et de réseau massives.

Les sirènes censées retentir en cas d'incendie n'ont pas été actionnées, a confirmé un porte-parole de l'agence responsable de la gestion des crises à Hawaï. Il a précisé que des alertes avaient été envoyées sur les portables des habitants, et diffusées à la radio et à la télévision.

Une enquête sur la gestion des incendies a été ouverte, a annoncé vendredi 11 août l'avocate générale de l'archipel américain d'Hawaï. "Mes services s'engagent à comprendre les décisions qui ont été prises avant et pendant les incendies et à partager avec le public les résultats de cet audit", a annoncé la magistrate Anne Lopez dans un communiqué.



Comment le feu a-t-il démarré ?

Une grande partie de l'archipel d'Hawaï était en alerte rouge incendie lorsque de multiples feux ont débuté, mais leur cause reste encore inconnue. Les premières flammes autour de Lahaina sont apparues aux aurores mardi 8 août.

Un "feu de broussailles" a été signalé "à 6h37", selon le comté de Maui. Il a initialement été déclaré "100% maîtrisé peu après 9h", mais dans l'après-midi, une reprise du feu a été annoncée. D'autres incendies étaient alors en cours ailleurs sur Maui et les flammes ont progressé très vite.

Selon Thomas Smith, professeur de géographie environnementale à la London School of Economics and Political Science, la végétation "particulièrement desséchée" à Maui a contribué à la propagation du feu. L'île a connu des précipitations en dessous de la moyenne ce printemps et des températures plus élevées que d'habitude. Les pompiers luttent toujours pour éteindre complètement trois incendies toujours en cours sur l'île de Maui.