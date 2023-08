VIDÃ‰O - Incendies Ã  HawaÃ¯ : scÃ¨nes apocalyptiques sur l'archipel en proie aux flammes

Crédit : ZEKE KALUA / COUNTY OF MAUI / AFP

Images impressionnantes à Hawaï, où des incendies ravagent une partie de l'archipel américain. Sur place, les habitants fuient les flammes comme ils peuvent. Certains d'entre eux plongent même dans l'eau, dans les ports ou sur les plages, pour échapper au feu. Au moins 12 personnes ont déjà été secourues dans l'eau. Ces incendies sont attisés par des vents très puissants, faisant progresser les flammes à une vitesse drastique.



Un secouriste raconte ce phénomène impressionnant et dévastateur : "Vous avez l'impression que le feu est à un kilomètre, mais en une minute ou deux il encercle votre maison". L'état d'urgence a été décrété, et, difficulté supplémentaire, les réseaux électriques et téléphoniques son touchés.

Le 911, le numéro d'appel d'urgence, fonctionne très mal. La situation est très préoccupante. Des personnes victimes de brûlures et d'inhalation toxique sont soignées dans des hôpitaux, mais on ignore pour l'instant si il y a des morts, et dans quelles proportions.