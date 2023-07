Incendies : les précautions à prendre pour éviter les départs de feu

C'est un été noir pour le bassin méditerranéen. Depuis plusieurs semaines, de multiples incendies sévissent en Grèce, en Sicille, au Portugal, en Algérie, et depuis peu, dans le sud de la France. Près de Nice et en Corse, des feux de forêts se sont également déclenchés à causes des fortes chaleurs, du vent et d'une intense sécheresse. Ce mardi 25 juillet, l'alerte rouge a été déclenchée dans les Bouches-du-Rhône, une première depuis le lancement de la Météo des forêts.

RTL vous rappelle les gestes de base préconisés par le gouvernement pour éviter tout nouveaux incendies, puisque dans neuf cas sur dix, ils sont d'origine humaine. Comme le rappelle le site du gouvernement, 50% des feux sont notamment dus à des imprudences. Pour cela, il est préconisé de ne faire ni feu, ni barbecue aux abords des forêts et des espaces végétalisés, ni d'allumer des réchauds.

Il est également recommandé de ne pas fumer et de ne surtout pas jeter son mégot en forêt ou en pleine nature en période de sécheresse. Enfin, à la maison, pour les amateurs de barbecue, le gouvernement conseille d'éviter les combustibles (fuel, bois, butane…) car ce sont des activateurs de feu, tout comme les travaux sources d’étincelles en cas de sécheresse, de canicule ou de vent fort, surtout à proximité de votre verdure dans le jardin. Sur certaines plages du littoral, il est également prohibé d'allumer des feux, lorsqu'elles sont à proximité de forêts.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info