Incendies à Hawaï : au moins 55 morts, selon un bilan provisoire

La "plus grosse catastrophe naturelle de l'histoire" d'Hawaï. Les autorités craignent que les incendies dévastateurs qui ont presque rasé une ville d'Hawaï soient l'une des catastrophes les plus meurtrières de l'histoire de cet État. Au moins 55 personnes sont mortes, selon un bilan provisoire communiqué à 21h locales jeudi 11 août.

Sur CNN, le gouverneur d'Hawaï, Josh Green, a alerté en disant que le bilan pourrait s'alourdir et "largement excéder" les 60 victimes. Il précise que sur l'île de Maui, Lahaina, ex-capitale du royaume d'Hawaï au 19e siècle, est à "80%" détruite. Les feux touchent principalement l'île de Maui et dans une moindre mesure celle d'Hawaï. Ils sont alimentés par des vents violents et sont nourris par l'ouragan Dora qui passe dans l'océan Pacifique.

La station balnéaire de Lahaina, sur la côte ouest de Maui, a été pratiquement réduite en cendres. Le feu s'est propagé si rapidement qu'une centaine d'habitants s'est jeté à la mer pour échapper aux flammes, selon les garde-côtes.

Les autorités ont recensé "plus de 1.700 immeubles" détruits ou endommagés par les flammes. Des touristes évacués décrivent une "zone de guerre". L'incendie qui a surpris la ville est désormais maîtrisé à 80%, selon les autorités, et deux autres feux sont toujours en cours sur l'île de Maui.

Des incendies particulièrement violents

Joe Biden a signé une déclaration de catastrophe naturelle qui va permettre de débloquer d'importantes aides fédérales pour financer les secours, les hébergements d'urgence et la reconstruction.

Des milliers de personnes ont été évacuées des zones sinistrées vers des centres d'urgence ou l'aéroport principal de Maui. Les autorités demandent aux touristes de quitter l'île et organisent des bus pour les exfiltrer.

Les incendies ne sont pas inhabituels à Hawaï, mais ceux-ci brûlent sur une vaste surface et sont particulièrement violents. Thomas Smith, professeur associé en géographie environnementale à la London School of Economics and Political Science, a évoqué des conditions propices à l'embrasement. À Maui, la végétation est "particulièrement desséchée" à cause des précipitations en dessous de la moyenne ce printemps et des températures plus élevées que d'habitude.