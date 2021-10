DIAPORAMA - Hawaï : les images impressionnantes du volcan Kilauea en éruption

Crédit : US Geological Survey / Flickr

Les images sont impressionnantes. L'un des volcans les plus actifs du monde, le Kilauea, un des cinq volcans que compte l'île de Hawaï, la plus grande de cet archipel du Pacifique, est entré en éruption ce jeudi 30 septembre, mais ses projections de lave restent pour l'instant limitées au cratère central et ne menacent pas de zones habitées, ont indiqué les autorités. "Des jets de lave atteignent la hauteur d'un immeuble de cinq étages", a indiqué sur Twitter l'Institut de géophysique américain (USGS), vidéo à l'appui.

Les premières fissures sont apparues dans le cratère Halema'uma'u situé au sommet du volcan dès mercredi après-midi. Elles ont très rapidement laissé la place à des "fontaines de lave" dépassant par moments une température de 1.100 degrés Celsius, précise l'USGS.

Les éruptions, qui secouent régulièrement le Kilauea depuis les années 1950 en ont fait une destination très prisée des touristes. Les responsables du Parc national des volcans d'Hawaï ont d'ailleurs commencé à mobiliser leur personnel pour faire face à l'afflux attendu de visiteurs. "Nous nous préparons à une fréquentation accrue durant le week-end quand l'information aura circulé", a déclaré au journal Honolulu Star Advertiser une porte-parole du parc, Jessica Ferracane.

En 2018, une éruption du Kilauea avait détruit plusieurs centaines de maisons. Une vingtaine de personnes qui effectuaient un tour en bateau pour observer le magma couler dans la mer avaient été blessées, dont une grièvement, par un jet de lave.

Les images impressionnantes du Kilauea, de nouveau en éruption à Hawaï Crédit : M. PATRICK / US GEOLOGICAL SURVEY / AFP

Les images impressionnantes du Kilauea, de nouveau en éruption à Hawaï Crédits : M. PATRICK / US GEOLOGICAL SURVEY / AFP Les images impressionnantes du Kilauea, de nouveau en éruption à Hawaï Crédits : M. PATRICK / US GEOLOGICAL SURVEY / AFP Les images impressionnantes du Kilauea, de nouveau en éruption à Hawaï Crédits : M. PATRICK / US GEOLOGICAL SURVEY / AFP Les images impressionnantes du Kilauea, de nouveau en éruption à Hawaï Crédits : M. PATRICK / US GEOLOGICAL SURVEY / AFP Les images impressionnantes du Kilauea, de nouveau en éruption à Hawaï Crédits : M. PATRICK / US GEOLOGICAL SURVEY / AFP 1 / 1