Haut-Karabakh : plus de 200 blessés dans l'explosion d'un entrepôt

L'explosion d'un entrepôt de carburant dans le Haut-Karabakh a fait plus de 200 blessés, lundi 25 septembre.

Une catastrophe qui s'ajoute aux nombreux morts blessés dans les affrontements des derniers jours dans le Haut-Karabakh. Dans la soirée de lundi 25 septembre, les autorités séparatistes du Nagorny Karabakh, territoire revendiqué par l'Azerbaïdjan, ont indiqué que l'explosion d'un dépôt de carburant avait fait plus de 200 blessés, et demandé une assistance extérieure urgente pour faire face à cet incident qui pourrait être meurtrier.

"Le nombre de blessés après l'explosion d'un dépôt de carburant dépasse les 200. La majorité sont dans un état grave ou très grave", a déclaré le chargé des droits de l'Homme de la république autoproclamée, Gegham Stepanyan, sur les réseaux sociaux. Le responsable de la région séparatiste à majorité arménienne en Azerbaïdjan a ajouté que "les possibilités médicales (du Nagorny Karabakh) sont insuffisantes", et demande, par conséquent, que des "avions médicalisés" soient affrétés au plus vite pour venir en aide aux blessés et "sauver des vies".

