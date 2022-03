Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky répète son souhait de "rencontrer" Vladimir Poutine

Il persiste et signe. Le chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky a insisté, une nouvelle fois, ce lundi 21 mars, sur la nécessité d'une "rencontre", "sous quelque forme que ce soit", avec son homologue russe. Un impératif, selon lui, pour "arrêter la guerre" qui fait actuellement rage dans son pays.

"Je crois que, sans cette rencontre, il est impossible de comprendre pleinement ce à quoi ils (les Russes) sont prêts pour arrêter la guerre", a déclaré Zelensky dans un entretien avec Suspilne, un média public régional ukrainien. Ce n'est pas la première fois que le président ukrainien formule une telle demande. Ce qui change, en revanche, c'est l'instance qu'il adopte sur ce point précis.

Il y a quelques jours, dimanche 20 mars, Volodymyr Zelensky avait évoqué Jerusalem comme éventuel lieu de rencontre pour un tel sommet. En effet, depuis le début de la guerre le 24 février dernier, Israël tente de conserver un rôle de médiateur et maintient une relative neutralité dans le conflit.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est aussi dit prêt lundi à discuter avec son homologue russe Vladimir Poutine d'un "compromis" sur le Donbass et la Crimée pour "arrêter la guerre".

Vers un référendum en cas d'accord ?

Dans l'interview accordée à Suspilne, Volodymyr Zelensky martèle que tout "compromis" dans les négociations avec la Russie serait soumis à référendum dans son pays. "Je l'ai expliqué à tous les groupes de négociation : lorsque vous parlez de tous ces changements (qui figureront dans un éventuel accord, ndlr), et ils peuvent être historiques, (...) nous en viendrons à un référendum", a-t-il dit.

Dans le même temps, le chef ukrainien semble avoir bel et bien adouci sa position sur une adhésion à l'Otan. "Nous l'avons tous déjà compris. Nous ne sommes pas acceptés (dans l'Otan), parce qu'ils (ses Etats membres) ont peur de la Russie. C'est tout. Et nous devons nous calmer et dire : "Ok, (il faudra) d'autres garanties de sécurité", a-t-il en effet déclaré.

Un appel du pied à peine voilée aux réclamations russes. Moscou dit vouloir la garantie que l'Ukraine n'entrera jamais dans l'Otan, une organisation créée pour protéger l'Europe de la menace de l'URSS au début de la Guerre froide et qui s'est progressivement élargie jusqu'aux portes de la Russie. "Pour trouver une issue, nous devons d'abord faire le premier pas vers des garanties de sécurité et un cessez-le-feu", a noté Zelensky lundi soir.