Guerre en Ukraine : les entreprises françaises face aux cyberattaques russes

Le sujet du jour. Sur le terrain comme sur Internet, la Russie est sur tous les fronts. Au 26ème jour du conflit, l’ANSSI, l’Agence nationale de la sécurité et des systèmes informatiques, alerte sur les dangers pesant sur les entreprises françaises face aux cyberattaques russes. Parmi les premières cibles se trouvent notamment les secteurs ferroviaires et aéronautiques, mais aussi le nucléaire ou encore les réseaux de communication à bord des transports…

Pourquoi on en parle ? Toutes les secondes, des attaques informatiques ont lieu sur la planète. Avec la guerre en Ukraine, la menace grandit. Peut-on réellement mesurer l’ampleur de la cybermenace russe ? Quels sont les différents acteurs de cette cyber guerre ? Quelles sont les entreprises touchées ? Comment reconnaitre une attaque ? Comment s’en protéger ? Les particuliers peuvent-ils également s’en prémunir ?



L'analyse. "On va constituer deux types d'attaques. D'une part, celles qui sont liées à l'affrontement géopolitique, qui vont utiliser des moyens numériques pour attaquer et déstabiliser des organisations qui sont considérées comme des alliées du côté ukrainien. C'est une arme utilisée pour déstabiliser le fonctionnement des sites internet. On utilise l'arme numérique pour contribuer à créer un climat difficile auprès du tissu institutionnel et économique. Deuxième caractéristique, c'est le contexte géopolitique utilisé à des fins crapuleuses. Des personnes qui ne sont pas liées idéologiquement à l'une ou l'autre des causes, vont utiliser la détresse des personnes sur le territoire ukrainien pour susciter des appels aux dons, et inciter les personnes à cliquer sur le message afin d'infecter leur système d'information", explique Nicolas Arpagian, spécialiste de l’analyse de la cybermenace et auteur de "Frontières.com" disponible fin mars aux Éditions de l’Observatoire.

