Guerre en Ukraine : une "fosse commune" découverte dans une ville de la région de Kharkiv

Alors que les troupes ukrainiennes ont récemment repris certains territoires de l’est du pays à l’armée russe, Volodymyr Zelensky a annoncé ce jeudi des macabres découvertes dans ces zones. Le président ukrainien a ainsi affirmé qu’une "fosse commune" avait été retrouvée dans la ville d’Izioum, l’une des communes de la région de Kharkiv.

Lors de vidéo quotidienne, le chef d’État ukrainien a déclaré qu’il voulait "que le monde sache ce que l'occupation russe a provoqué". Il n’a cependant pas indiqué le nombre de cadavres retrouvés, mais a promis de plus amples informations une fois l’enquête à ce sujet terminée. Un responsable de la police régionale, Serguiï Botvinov, a de son côté indiqué à nos confrères de Sky News que le site découvert comportait 440 tombes.

Après cette découverte, Zelensky a voulu rappeler les horreurs commises par les forces russes à Boutcha et Marioupol et s’est engagé à ce que la Russie réponde de ses actes : "La Russie laisse partout la mort derrière elle. Et elle doit répondre", a-t-il affirmé. "Le monde doit vraiment tenir la Russie responsable de cette guerre. Nous allons tout faire pour cela".

