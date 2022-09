En Ukraine, l'armée mène une contre-offensive express. En quelques jours, elle a repris près de 3.000 kilomètres de territoire et libéré une vingtaine de villes.

Une avancée que nuance le Général Christophe Gomart, ancien chef du renseignement militaire français. "Les Ukrainiens n'ont repris que 3.000 km2 sur les entre 60 et 80.000 km2 que tiennent les Russes", précise-t-il.

Mais avec ce changement de physionomie dans la guerre, Christophe Gomart estime que "l'idée des Russes désormais, c'est de tenir jusqu'à l'hiver, parce qu'à cette période, cela sera beaucoup plus compliqué" pour l'armée ukrainienne.

Mais résister à l'armée ukrainienne a un double enjeu pour le Général. "La vraie difficulté de Vladimir Poutine, c'est que s'il ne sort pas par le haut, je pense qu'il est mort et son régime avec lui", assure Christophe Gomart. Pour éviter cette "mort", l'ancien chef du renseignement militaire français craint que l'armée russe "utilise encore plus leurs artilleries et leurs missiles contre les populations civiles et pour détruire un certain nombre de choses".

