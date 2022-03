Guerre en Ukraine : un rescapé des camps nazis tué dans un bombardement

Il avait 96 ans et avait survécu à l'horreur nazie. Boris Romantschenko a été tué vendredi dernier dans un bombardement à Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine. La Fondation allemande des Mémoriaux de Buchenwald et Mittelbau-Dora a indiqué dans un communiqué qu'"une frappe a touché l'immeuble de plusieurs étages dans lequel il vivait". Malade, il ne pouvait quasiment plus se déplacer.

Boris Romantschenko avait été déporté en Allemagne en 1942, à l'âge de 16 ans, comme travailleur forcé. C'est après une tentative d'évasion qu'il avait été envoyé au camp de Buchenwald, dans le centre de l'Allemagne, en 1943. Il avait ensuite été interné à Peenemünde, Mittelbau-Dora et Bergen-Belsen. "Sa mort montre à quel point la guerre en Ukraine est une menace pour les survivants des camps de concentration", souligne la Fondation des Mémoriaux de Buchenwald et Mittelbau-Dora qui tente de leur faire parvenir médicaments et nourriture. Elle estime à environ 42.000 le nombre de rescapés des persécutions nazies vivant actuellement en Ukraine.

Assiégée par les forces russes depuis le début de leur offensive, la ville de Kharkiv a été la cible de plusieurs frappes meurtrières ayant touché des bâtiments civils. Vladimir Poutine ne cesse de justifier l'invasion de l'Ukraine par la nécessité de "dénazifier" ce pays, un argument de propagande et une référence à la Seconde guerre mondiale dénoncés notamment par les historiens.