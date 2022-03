Guerre en Ukraine : la compagne de Poutine visée par une pétition pour la chasser de Suisse

La compagne du dirigeant russe n'est pas la bienvenue en Suisse. Une pétition en ligne a déjà récolté plus de 56.000 signatures pour qu'Alina Kabaeva, petite amie présumée de Vladimir Poutine, quitte la Suisse. L'ancienne gymnaste, championne olympique à deux reprises, s'est réfugiée dans un chalet des Alpes suisses au moment où la guerre en Ukraine a débuté.

Sur le site Change.org, où la pétition a été créée, les instigateurs justifient leur démarche. "Malgré la guerre actuelle, la Suisse continue d'héberger un complice du régime de Poutine. Il est temps que la Suisse passe à l'action et réunisse Alina 'Eva Braun' Kabaeva avec son 'Fuhrer'", peut-on lire en description de la pétition. Selon des propos accordés à nos confrères de Page Six, "Sa famille est enfermée dans un chalet très privé et très sécurisé quelque part en Suisse, pour l'instant du moins".

Alina Kabaeva, aujourd'hui âgée de 38 ans, serait la compagne de Vladimir Poutine depuis près de 20 ans, même si cette relation n'a jamais été officialisée par le dirigeant russe. Le couple aurait déjà eu trois enfants ensemble.