Guerre en Ukraine : Tucker Carlson, le journaliste de Fox News qui divise l'Amérique

Tucker Carlson est un journaliste de Fox News, sans doute le plus puissant des États-Unis. Ce "Éric Zemmour" américain a une émission quotidienne le soir sur la chaîne conservatrice, dans laquelle cette star du petit écran reconnaît qu’elle peut mentir. Peu importe la vérité, du moment que Tucker Carlson a le dernier mot.

Certains le voient même concurrencer Donald Trump lors de la prochaine élection présidentielle. Sauf que depuis quelques jours, à force de flatter Vladimir Poutine il est aussi considéré comme un traître. Car il aime créer la polémique.

Récemment, il a présenté un "documentaire", aussitôt dénoncé pour son antisémitisme, et dans lequel il fait l’éloge du premier ministre hongrois Viktor Orbán qui, au nom de la démocratie, livrerait selon lui un combat courageux pour protéger les frontières contre une horde de migrants financés par le milliardaire hongro-américain George Soros (cible privilégiée des antisémites).

Et dernièrement, ce sont ses prises de position pro-Poutine qui animent la controverse aux États-Unis : "Pourquoi ce serait déloyal d’être du côté russe, et loyal d’être du côté ukrainien ?". Une opinion de plus en plus difficilement tenable à l'heure où le "dictateur russe", selon Joe Biden, envahit son voisin ukrainien.

