Guerre en Ukraine : résistance, couvre-feu, métro à l'arrêt... le point sur la situation à Kiev

Volodymyr Zelensky assure avoir "cassé le plan" de la Russie. "Nous avons tenu bon et repoussons avec succès les attaques ennemies. Les combats continuent dans de nombreuses villes et régions du pays, mais (...) c'est notre armée qui contrôle Kiev et les villes clés autour de la capitale", a dit Zelensky dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook.

Dans cette vidéo, le président ukrainien confirme donc que Kiev est toujours sous le contrôle de son armée. Mais ça n'empêche pas que les combats continuent dans la capitale et ses alentours. Les sirènes ont retenti à nouveau ce samedi matin à Kiev. À l'heure actuelle, les troupes ukrainiennes, soutenues par des citoyens, tentent toujours de repousser l'avancée des Russes. Pour ça, ils détruisent des ponts et placent leurs chars dans les avenues principales. Le métro a été complètement arrêté, il sert uniquement de refuge aux populations parce que l'offensive russe s'intensifie.

Ce samedi matin, c'est un immeuble résidentiel qui a été visé par l'un de leurs missiles et des combats ont également lieu autour de la centrale hydroélectrique de la ville. Donc, les tensions sont toujours très fortes dans Kiev. Le maire de la capitale ukrainienne a annoncé un durcissement du couvre-feu en place en raison de l'invasion russe, avertissant que toute personne se trouvant dans la rue entre 17h00 et 08h00 serait traitée en ennemi. Selon nos envoyés spéciaux, qui ont quitté Kiev samedi matin, la capitale "pourrait être encerclée dans quelques heures".