Coup de froid entre l'Ukraine et la Pologne. Varsovie cesse ses livraisons d'armes à Kiev, tandis que Volodymyr Zelensky accable son voisin avec des mots très durs. Comment expliquer cette tension assez soudaine entre les deux pays pourtant alliés ? Tout est parti d'une décision du gouvernement conservateur polonais, qui, il y a quelques semaines, a refusé d'importer les céréales ukrainiennes pour favoriser la production nationale polonaise.

Cette décision économique agace les Ukrainiens. Mercredi 20 septembre, à la tribune des Nations Unies, Volodymyr Zelensky a déclaré : "C'est alarmant de voir comment certains de nos amis en Europe jouent la carte de la solidarité sur le théâtre politique, et en coulisses font le jeu de Moscou".



Une attaque que la Pologne a très mal pris, d'autant que le pays aide énormément l'Ukraine depuis le début du conflit. Résultat : convocation de l'ambassadeur ukrainien à Varsovie, et annonce dans la foulée de la suspension des livraisons d'armes à Kiev.

Des conséquences potentiellement graves

À long terme, cette brouille diplomatique peut avoir des conséquences importantes pour l'Ukraine, puisque la Pologne fait partie avec les États-Unis et le Royaume-Uni des pays qui ont fourni le plus d'armes à l'Ukraine. L'un des premiers à envoyer des chars, plus de 350, et des avions de combat.

Ensuite, il faut se souvenir que la Pologne, voisine de l'Ukraine, est la plaque tournante de toutes les livraisons d'armes et munitions des pays occidentaux. Tout passe par là. Le gouvernement polonais a tout de même rassuré la communauté internationale à ce sujet, assurant que cette logistique continuera de fonctionner.

La Pologne rectifie le tir

Dans la soirée de jeudi 21 septembre, le président polonais Andrzej Duda est revenu sur les déclarations de son Premier ministre, affirmant qu'elles ont été "mal interprétées" : "Les paroles (de Mateusz Morawiecki) ont été interprétées de la pire manière qui soit. (...) À mon avis, le Premier ministre voulait dire que nous ne transférerons pas à l'Ukraine le nouvel armement que nous sommes en train d'acquérir pour moderniser l'armée polonaise", a rectifié le chef d'État à la télévision, sur la chaîne polonaise TVN24, repris par l'AFP.