Guerre en Ukraine : quelles sont les missions de l'ambassade de France à Lviv ?

C'est à Lviv, dans l'ouest du pays, dans cette ville relativement épargnée par les bombardements et les combats que l'ambassade française a décidé de s'installer, après avoir quitté Kiev la semaine dernière.

Les locaux sont tenus dans un endroit tenu secret. À l'entrée, il y a un petit SAS où se tiennent trois agents du GIGN, chargés de la protection de l'ambassadeur Étienne de Poncins. L'ordinateur sécurisé pour communiquer avec Paris est toujours en état de fonctionner, c'est l'essentiel pour recevoir les instructions de l'Élysée et du Quai d'Orsay.

Le bureau de l'ambassadeur et de son principal collaborateur, c'est aussi leur chambre. Dans le bureau, les deux hommes n'ont qu'un bureau, un stylo et trois drapeaux : français, ukrainien et européen.

L'ambassade de France en Ukraine n'assure évidemment plus toutes ses tâches du quotidien. Seul le responsable culturel est resté. Il assure les tâches urgentes, l'humanitaire et l'argent pour faire fonctionner l'ambassade. Tout est devenu beaucoup plus contraint. Il y a d'ailleurs un renforcement militaire d'ampleur dans l'enceinte de l'ambassade.

Actuellement, l'ambassade organise les exfiltrations des Français et les approvisionnements, comme les aides humanitaires qui doivent arriver mercredi et jeudi : des pastilles d'iode, des médicaments et de quoi monter des hôpitaux de campagne.