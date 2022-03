Guerre en Ukraine : la première "guerre TikTok" ?

Le sujet du jour. Sur le terrain comme sur Internet, la guerre fait rage… Au 12ème jour de l’invasion russe en Ukraine, le flot d’images et d’informations arpente nos réseaux sociaux. Entre Facebook, Instagram, Twitter et TikTok, le monde suit de près les allocutions du président Volodymyr Zelensky, les témoignages de civils ukrainiens et les vidéos de bombardements russes.



Pourquoi on en parle ? Cette guerre diffusée en direct sur les réseaux sociaux pose de nombreuses questions. S’agit-il, pourrait-on dire, de la première "guerre TikTok" ? La guerre se joue-t-elle aussi sur les réseaux sociaux ? Guerre d’information, de communication… Comment être sûr d’avoir accès à des sources fiables ?



L'analyse. "On assiste à un commentaire infini de la guerre, à une glose de la part des protagonistes, des belligérants et des gens sur le terrain. Cela faisait quelques années que les guerres étaient au creux de nos mains via les smartphones et les réseaux sociaux. Là, c’est la première fois qu’on a véritablement la guerre avec son double numérique permanent", explique le spécialiste des réseaux sociaux Pascal Lardellier.

