La France doit-elle fournir de nouvelles armes à l'Ukraine ? C'est ce que souhaite Claude Malhuret, sénateur de l’Allier, membre d'Horizons, le parti d'Édouard Philippe. "On ne peut pas dire aux Ukrainiens qu'on les soutiendra jusqu'à la victoire finale et en même temps qu'on ne veut pas d'escalade parce que par définition, la victoire nécessite une escalade", a déclaré le sénateur en interpellant Elisabeth Borne.

Invité ce jeudi 26 janvier, Claude Malhuret assure : "Nous sommes en guerre (...) On a décidé d'aider l'Ukraine. Le président dans ses vœux a expliqué que nous les soutiendrons jusqu'à la victoire finale et la victoire finale c'est la victoire d'une guerre. On n'est pas en train de jouer au Monopoly ou aux échecs".

Selon le sénateur de l’Allier, la France doit donner davantage de moyens à l'Ukraine pour se défendre. "Il faut franchir un palier (...) Les lignes rouges sont fixées par Vladimir Poutine et nous lui laissons le monopole de l'escalade (...) Poutine est au maximum (de la menace, ndlr). Avec toutes ses forces sur le terrain, il est en train de reculer depuis plusieurs mois".

"Il faut arrêter d'avoir peur de Poutine, ça fait trop longtemps qu'on a peur. Poutine, c'est la peur distillée chez nous, sur les réseaux sociaux, dans les partis pro-russes", a-t-il ajouté. Pour lui, Emmanuel Macron a raison d'aider l'Ukraine, mais dire qu'il ne faut "pas humilier Poutine", c'est conforté le discours du dirigeant russe. C'est une maladresse".

