Guerre en Ukraine : qu'est-ce que le missile hypersonique Zircon, annoncé par Poutine ?

Le départ d'un premier chargement de céréales ukrainiennes dans le port d'Odessa, du maïs en direction du Liban, signe la reprise des exportations permises grâce à un accord signé avec Moscou le 22 juillet dernier afin d'éviter une crise alimentaire mondiale.

Pendant ce temps, la Russie montre une nouvelle fois les muscles. Hier, dimanche 31 juillet, il s'agissait de la journée de la marine, l'occasion d'une grande parade navale à Saint-Pétersbourg en présence de Vladimir Poutine. Le maître du Kremlin a annoncé l'arrivée d'un nouveau missile supersonique.

Ce nouveau missile, testé pour la première fois il y a un an, se déplace à neuf fois la vitesse du son. Il est réputé, selon Moscou, pour ne connaître aucun obstacle. Lors de sa brève allocution, Vladimir Poutine n'a pas mentionné la guerre en Ukraine. Le président russe a en revanche abordé les évolutions des équilibres géostratégiques mondiaux et réaffirmé la détermination de la Russie pour justifier le début de la distribution du missile zircon dans les mois qui viennent.

"Nous garantirons notre protection et par tous les moyens", a assuré Poutine. "Le point clé ici ce sont les capacités de la marine militaire et elle est capable de répondre de manière foudroyante à quiconque décide d'empiéter sur notre souveraineté et notre liberté", a-t-il poursuivi.

Les dotations seront décidées en fonction des intérêts de la Russie. Si l'on en croit le président Poutine, les enjeux semblent se cristalliser autour de l'Arctique. La nouvelle doctrine du naval Russe a pour objectif de garantir la sécurité de l'Arctique en augmentant les capacités des flottes du nord et du Pacifique. Il s'agit de renforcer les positions russes dans la conquête de cette région, tout en garantissant sa stabilité.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info