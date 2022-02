Guerre en Ukraine : "Je veux défendre mon pays", affirme Dimitri, habitant près de Kiev

Réfugié dans sa belle-famille à une quarantaine de kilomètres de Kiev, Dimitri est un chef d'entreprise ukrainien de 42 ans. Au deuxième jour de guerre en Ukraine, le père de famille se dit "inquiet". "Il y a des explosions à proximité, à une quinzaine de kilomètres d'ici", explique-t-il au micro de RTL Midi.

Vendredi 25 février, l'armée russe a lancé une attaque contre la capitale ukrainienne, au lendemain du lancement d'une opération militaire sur le sol de son voisin de l'ouest. "C'est très inquiétant, on a dû mettre plusieurs fois les enfants dans la cave à l'abri parce que les tirs étaient très près et vraiment puissants", détaille Dimitri.

Si pour le moment le chef de famille ne souhaite pas mettre en danger sa famille, il espère pouvoir remplir un rôle plus actif dans les prochains jours ou semaines. "Je souhaiterais participer à la défense de mon pays, je m'y sens très attaché. J'ai envie de me rendre utile." Une réponse alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à la mobilisation nationale.

Dans les prochains jours, Dimitri et sa famille ont prévu de fuir vers l'ouest du pays et éviter d'être au plus près du conflit. "Je ferai de mon mieux pour me rendre utile, je ne suis pas du tout militaire. Mais, je pense que tout le monde peut se retrouver dans cette situation avec ses capacités, son savoir-faire", poursuit l'homme sur RTL.