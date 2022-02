INVITÉ RTL - Guerre en Ukraine : l'échange tendu entre Bernard-Henri Lévy et un auditeur

Bernard-Henri Lévy a eu droit à de fortes remontrances de la part de Charles, auditeur de RTL ce 25 février à l'antenne. "Écoutez je n'ai pas trop tendance à écouter vos prises de position", démarre Charles.



"Ce que je constate, c'est que vous écumez les plateaux télé et les radios et que vous donnez des leçons à la terre entière et moi je n'aime pas les donneurs de salon qui préconisent ce qu'ils ne feront jamais sur le terrain", ajoute Charles joint par RTL.

"Vous prenez beaucoup de gens de haut comme ça et j'ai deux questions pour vous. La première : pour qui vous prenez-vous monsieur Bernard-Henri Lévy ? Et deux : vous n'avez aucune solution concrète et pragmatique. Et donc, quelles sont vos solutions à part être guidé par votre ego ?", conclut Charles.

Je me prends d'abord pour quelqu'un qui connaît bien l'Ukraine Bernard-Henri Lévy

"Je me prends d'abord pour quelqu'un qui connaît bien l'Ukraine, qui a beaucoup d'amis et qui est souvent sortie de son salon, comme vous dites, en particulier pour aller sur le terrain en Ukraine, y compris d'ailleurs dans le Donbass, y compris dans les tranchées que tiennent les vaillants combattants ukrainiens, européens", lui répond Bernard-Henri Lévy.



"Quelles sont mes solutions ? Sûrement pas de faire la guerre. Sûrement pas que l'Europe envoie des soldats. Mes solutions c'est d'étrangler le régime de Poutine, c'est de faire en sorte qu'il n'ait plus les moyens de faire cette guerre (...) parce que je veux que le carnage s'arrête non seulement pour les Ukrainiens, mais pour les Russes", poursuit Bernard-Henri Lévy. "Et pour que ça s'arrête, il faut que la guerre coûte cher à Poutine", conclut-il.