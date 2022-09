Guerre en Ukraine : "Poutine méprise Macron il ne le prend pas au sérieux", assure sur RTL Sergueï Jirnov

Vladimir Poutine et Emmanuel Macron

Les relations entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine n'ont jamais été les plus sincères, surtout du côté russe. C'est en tout cas ce qu'assure Sergueï Jirnov, ancien espion du KGB et désormais spécialiste des relations internationales. Invité au micro de RTL, il affirme notamment que le président russe est "un manipulateur qui ment comme un arracheur de dents".

Il évoque ensuite la relation entre les deux chefs d'État, et assure que le président français a sans doute été berné par son homologue : "Pendant cinq ans, il était persuadé qu'il était le seul à pouvoir parler à Poutine et à pouvoir le convaincre. Macron est super intelligent, mais parfois, dans sa politique, il est très idéaliste".

Interrogé sur la vision qu'aurait le chef du Kremlin sur Emmanuel Macron, l'auteur du livre Pourchassé par le KGB: la naissance d'un espion se veut catégorique : "Poutine méprise Macron et ne le prend absolument pas au sérieux. Les seules personnes qu'il prend au sérieux sont Xi Jinping, Erdogan et éventuellement Kadyrov. Les autres pour lui n'existent pas". Depuis le début de la guerre en Ukraine, le président français s'est régulièrement publiquement opposé à Vladimir Poutine, tout en maintenant le contact avec lui.

