Pourquoi Poutine détestait Gorbatchev ?

Le sujet du jour. Adulé en Occident. Mal-aimé en Russie. C'était tout Mikhail Gorbatchev. Acteur majeur dans l'histoire du XXème siècle, il reste dans les mémoires comme celui qui a voulu transformer la dictature communiste en démocratie.

Accédant au poste suprême, il opte pour la transparence et remanie les réformes jusqu'à mettre un terme à la course à l'armement, en pleine guerre froide. Le dernier leader de l'URSS renonce même à envoyer les chars lors de la chute du mur de Berlin. Le père de la perestroïka assiste alors à l'effondrement du rideau de fer, ternissant malgré lui son image auprès des siens. Celui à qui on a décerné le prix Nobel de la paix en 1990 à l'Ouest, laisse-t-il toujours un héritage amer à l'Est ?

Loin d'être dupe, Mikhail Gorbatchev a conscience de son image controversée en Russie et se retire de la vie politique dès 1991. La défaite communiste entraîne un chaos économique et le statut d'hyper puissance est réduit à quasi-néant. La disparition de l'URSS était "la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle", a déclaré Vladimir Poutine, lors de son ascension au pouvoir en 2000. Aujourd'hui, la Russie a bien changé.

L'actuel dirigeant du pays a souligné dans un télégramme de condoléance la grande influence de Mikhaïl Gorbatchev sur l'évolution de l'histoire du monde. Un hommage mesuré de la part du Kremlin discordant l'émotion européenne.

Pourquoi on en parle ? Quel héritage le dernier dirigeant de l'Union soviétique laisse-t-il derrière lui ? Son image d'homme controversé est-elle encore d'actualité en Russie ? Quelle relation entretenait Mikhail Gorbatchev et Vladimir Poutine ? Indifférence ? Respect ? Détestation ?

Analyse. "Si l’on compare ces deux hommes, on voit qu’ils sont très exactement antinomiques. Poutine c’est l’anti Gorbatchev. [...] Poutine se fiche complètement de Gorbatchev, du communisme. Lorsqu’il dit revenir à l’URSS ce n’est pas pour des raisons idéologiques mais pour des raisons de puissance, et ce retour en arrière qu’il souhaite, c'est exactement l’inverse ce que voulait Gorbatchev pour son pays", explique Bernard Lecomte, journaliste et auteur du livre, Gorbatchev.

