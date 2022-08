Guerre en Ukraine : Macron dénonce "l'attaque brutale" de Poutine

Vladimir Poutine et Emmanuel Macron

Les relations entre Emmanuel Macron et son homologue russe Vladimir Poutine sont au plus bas depuis le début de la guerre entre l’Ukraine et la Russie. Ce vendredi 19 juillet, le président français était présent à une cérémonie commémorant le 78e anniversaire de la libération de Bormes-les-Mimosas, dans le Var, le 17 août 1944.

Durant son discours, il n’a pas manqué de dénoncer "l'attaque brutale" de la Russie en Ukraine et a appelé le peuple français à "accepter de payer le prix de la liberté", alors que les conséquences du conflit en matière d’énergie risquent d’être lourdes pour les pays européens. Il a aussi appelé à avoir une "pensée pour le peuple ukrainien, qui résiste héroïquement aux assauts terribles de l'armée russe et de ses supplétifs".

Alors qu’Emmanuel Macron s’est récemment entretenu au téléphone avec Vladimir Poutine pour évoquer l’envoi d'une mission d'experts à la centrale nucléaire de Zaporijjia, le chef de l’État français a pointé la responsabilité du président russe : "Depuis l'attaque brutale lancée par Vladimir Poutine le 24 février dernier, la guerre est revenue à quelques heures de nos frontières sur le sol européen", a-t-il assuré. "Oui, les fantômes de l’esprit de revanche, les violations flagrantes de la souveraineté des États, l'intolérable mépris des peuples, la volonté impérialiste ressurgissent du passé pour s’imposer dans le quotidien de notre Europe, de nos voisins, de nos amis".

