Il multiplie les prises de parole face aux parlementaires étrangers. Mercredi 23 mars, à 15 heures, Volodymyr Zelensky s'adressera aux députés et sénateurs français. Dans un communiqué, la présidence de l'Assemblée nationale a souligné que : "La situation de guerre qui frappe le peuple ukrainien concerne l'ensemble des peuples d'Europe, et leurs assemblées parlementaires." Les élus français devraient donc être de retour dans les hémicycles malgré la pause des travaux parlementaires.

C'est Volodymyr Zelensky lui-même qui a demandé à s'exprimer devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Lors de chaque discours, le président ukrainien interpelle les élus sur la situation de son pays et de ses habitants. Il demande plus d'aide et souhaite que les Occidentaux s'impliquent plus dans ce conflit. Encore jeudi 17 mars, il les a imploré d'aider "à stopper cette guerre" alors que l'invasion russe a débuté depuis plus de trois semaines désormais.

Ce n'est pas la première fois que Volodymyr Zelensky s'adressera à des parlementaires. Le 1er mars, par lien vidéo, il avait tenu à s'exprimer face aux eurodéputés qui l'avaient longtemps ovationné. Même scène quelques jours plus tard devant le parlement britannique, des élus canadiens, le Congrès américain et dernièrement le Bundestag allemand. Ce dimanche, il devrait prendre la parole au Parlement israélien.

La semaine prochaine sera également marquée par un sommet extraordinaire de l'Otan consacré à la guerre en Ukraine. Le président américain Joe Biden a prévu de faire le déplacement à Bruxelles. Une réunion des chefs d'États et de gouvernements de l'Union européennes est également programmée tout comme une rencontre du G7.