Guerre en Ukraine : milices tchétchènes, mercenaires syriens... Qui sont ces combattants ?

Le sujet du jour. Il y a d'abord eu les "Kadyrovtsy", ces milices tchétchènes déployées dans la guerre en Ukraine par leur chef, Ramzan Kadyrov, président de la république russe de Tchétchénie. Et bientôt des mercenaires syriens vont être enrôlés pour combattre aux côtés de l'armée russe. Vladimir Poutine l'a officialisé, vendredi 11 mars, en déclarant qu'il allait autoriser des "volontaires du Proche-Orient" à proposer leurs services.



Pourquoi on en parle ? Pour quelles raisons la Russie fait appel à des mercenaires ? Est-ce un aveu d'échec ? Les soldats tchétchènes sont souvent dépeints comme terrifiants, voire sanguinaires, est-ce vraiment le cas ? On a dit qu'ils étaient missionnés pour assassiner le président ukrainien Zelensky... Sont-ils spécialisés dans ce genre de mission ? Pourquoi des Syriens acceptent-ils de venir se battre en Ukraine ?

