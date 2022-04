Український дайджест - Огляд подій за 13 квітня

Un grand succès des services de sécurité ukrainiens. Viktor Medvedtchouk, l'homme de main de longue date de Poutine, a été arrêté lors d'une opération spéciale. Il est soupçonné de haute trahison. Medvedtchouk a été arrêté alors qu'il tentait de fuir l'Ukraine. Le Président Zelensky propose d'échanger Medvedtchouk contre des prisonniers ukrainiens.

Nous avons la possibilité de poser des questions à l'expert politologue ukrainien Volodymyr Fesenko : « Sans aucun doute, la détention de Viktor Medvedtchouk, qui était le chef de la plus importante force pro-russe en Ukraine, est un événement très important, surtout dans le contexte de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Viktor Medvedtchouk était très proche de Vladimir Poutine et de Dmitri Medvedev. Medvedtchouk a toujours eu un accès privilégié aux dirigeants russes. La détention de Viktor Medvedtchouk signifie que l'un des personnages clés de la cinquième colonne russe est désormais neutralisé. Il y a de nombreux appels en Ukraine pour ne pas extrader Medvedtchouk, mais pour le condamner, pour le condamner de manière démonstrative. »

Mais on entend déjà dire au Kremlin qu'il est encore nécessaire de voir si c’est vraiment Medvedtchouk.

« Maintenant, le Kremlin cherche le coupable... qui est à blâmer pour la désinformation sur la situation politique en Ukraine, qui est à blâmer pour le détournement de l'argent qui a été alloué pour le travail subversif en Ukraine. Et, bien sûr, une partie de ces soupçons concerne aussi Medvedtchouk, donc les attitudes peuvent être contradictoires. »

Ce que les soldats russes ont fait en Ukraine n'est rien d'autre qu'un génocide a déclaré Joe Biden pour la première fois hier.

L'armée russe prépare une offensive majeure dans l'est et le sud de l'Ukraine. Les Forces armées ukrainiennes sont prêtes à riposter. Les troupes russes continuent d'essayer de prendre le contrôle de Marioupol. Dans une interview accordée à RTL, le conseiller du Président Zelensky en matière de la sécurité et de la politique étrangère dément fermement les spéculations selon lesquelles l'armée ukrainienne céderait un jour la ville portuaire.

Les Russes ont grand besoin de Marioupol. Et même si hier, lors d'une visite au port spatial, Poutine pouvait être confiant dans la victoire, aujourd'hui il ne l'est plus. Tout ce qui a été planifié par lui comme une guerre éclair, aujourd'hui est évidemment un échec, car aucun des objectifs n'a été atteint.

Les autorités ukrainiennes enquêtent sur plus de six mille crimes commis par des Russes dans la région de Kiev. Le président Biden est clair : « J'ai appelé cela un génocide parce qu'il devient de plus en plus clair que Poutine essaie d'effacer l'idée même d'être Ukrainien. » On soupçonne également la Russie d'utiliser ou de prévoire d'utiliser des produits chimiques toxiques.

À Boutcha, les spécialistes ont commencé à exhumer les corps des victimes civiles de la guerre. Sur un seul site de charnier, les experts ont trouvé les restes de cinquante-six personnes. Selon le Procureur général, les spécialistes de la police et de l'armée françaises ont déjà commencé leur travail. Toutes les preuves recueillies seront transférées à la Cour pénale internationale.

Il semble que nous soyons en train d'assister au premier scandale diplomatique jamais survenu entre le Kiev officiel et Berlin. L'Ukraine a rejeté la visite du Président Frank-Walter Steinmeier. L'une des raisons était la proximité de longue date du Président fédéral avec Moscou.

La visite de Steinmeier en Pologne s'est terminée, où il a rencontré son homologue polonais, Andrzej Duda. Il a été prévu d'effectuer une visite conjointe à Kiev avec les Présidents des Pays baltes. De toute évidence, il s'agit d'une vexation diplomatique de la part de Kiev, car Steinmeier a longtemps sous-estimé Moscou et a joué un rôle majeur dans l'augmentation de la dépendance de l'Allemagne vis-à-vis de l'énergie russe. Il admet aujourd'hui avoir commis des erreurs dans sa politique antérieure à l'égard de la Fédération de Russie, et ajoute qu'il n'est plus possible de coopérer avec la Russie dans le même format qu'autrefois.

Pendant ce temps, trois femmes et hommes politiques allemands se sont rendus en Ukraine. À Lviv, ils ont rencontré des députés et ont assuré qu'ils exigeraient que les Ukrainiens reçoivent davantage d'armes lourdes.

L'ambassadeur d'Ukraine à Berlin a assuré que le Chancelier Scholz était toujours le bienvenu.

Pour l'instant, il n'est pas encore question de la visite du Chancelier. Par contre, il y a des signaux positifs en provenance de Kiev concernant la visite du Président fédéral en Ukraine. Le frère du maire de Kiev, l'ancien champion du monde de boxe Volodymyr Klytchko, y voit un sens et estime que la visite aura tout de même lieu dans un avenir proche.