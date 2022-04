INVITÉ RTL - Guerre en Ukraine : Gautier Capuçon "bouleversé" après son concert à Lviv

Le violoncelliste français Gautier Capuçon était mardi 12 avril à Lviv, à l'ouest de l'Ukraine. Il y a joué l'hymne ukrainien en compagnie de deux musiciens membre de l'orchestre philharmonique de la ville.

Le musicien explique sur RTL que "c'était très important de pouvoir être avec eux, de pouvoir jouer pour eux, de pouvoir leur montrer notre soutien, partager la musique avec eux ...". Il explique avoir été sollicité par l'ambassadeur français en Ukraine, Étienne de Poncins, et avoir immédiatement accepté l'invitation.

Gautier Capuçon évoque également la différence entre le pays qu'il a vu il y a tout juste un an, à l'occasion d'un festival de musique à Kharkiv, et aujourd'hui, quand les musiciens, "plutôt que d'avoir leur instrument de musique dans les mains, ont des armes".

Le violoncelliste est venu apporter son soutien aux Ukrainiens et Ukrainiennes restés chez eux pour se battre. Pour lui, "la musique est importante puisque c'est un ambassadeur de paix", et la partager avec ces personnes, "c'était bouleversant".

Le peuple ukrainien "résilient, combattant, fort"

Gautier Capuçon décrit cette guerre comme "effroyable", mais semble impressionné par "ce peuple ukrainien qui est si résilient, si combattant et si fort". Le musicien confie à RTL avoir parlé avec l'ambassadeur de France sur place, tous deux choqués de la manière et de la vitesse à laquelle le pays a changé : "Qui aurait pu imaginer qu'en se quittant il y a un an, on se retrouverait un an après dans un pays en guerre ?".

Le dispositif de sécurité qui a permis le bon déroulement de ce concert était renforcé, "même si à l'ouest du pays, la situation n'est pas du tout la même qu'à l'est, ça reste quand même un pays en guerre, donc bien évidemment la sécurité est présente, sous forme d'escorte sécurisée encadrée par l'ambassade".

Gautier Capuçon explique également que de voir des musiciens obligés de quitter leur pays sans leurs instruments de musique est un "déchirement". C'est pourquoi il a décidé, avec sa fondation éponyme, de soutenir les jeunes qui ont dû fuir le pays : "Ils doivent poursuivre leurs études, il ne faut pas qu'on puisse leur enlevé ce rêve (...) on va donner cette année des bourses à des jeunes musiciens ukrainiens pour leur permettre de poursuivre leurs études". Le musicien français rêve également que ces jeunes soient "à leur tour les ambassadeurs de la paix de demain, en musique".