La guerre en Ukraine et l'offensive sur le Donbass à l'est semble se préciser de jour en jour, Des images satellites nous montrent des blindés, des transports de troupes, des convois sur des kilomètres en direction du Donbass et de villes un peu plus au nord : Izioum, Kharkiv...

On distingue très nettement des moyens lourds, du matériel de guerre en masse, là où la Russie imagine être supérieure à l’armée ukrainienne : véhicule de combat d’infanterie, des chars, vers ce champ de batailles gigantesque qu’est le Donbass. "Chaque maison, chaque ferme sera détruite, la terre brulée", voilà ce qu’un expert militaire confiait à RTL ce mardi 12 avril.

La "terre brûlée" de la part des Russes, c’est la guerre totale de Vladimir Poutine avec ces chars par centaines. La "terre brûlée" de la part des Ukrainiens aussi qui utiliseront tous les moyens possibles lors de combats très différents de la guérilla menée jusque-là, Très différents aussi, parce que les experts militaires annoncent beaucoup plus de sang versé.