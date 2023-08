Guerre en Ukraine : les pays baltes se barricadent face à la menace des troupes de Wagner

Depuis ce vendredi 18 août, minuit, deux postes-frontières entre la Lituanie et la Biélorusse ont fermé, alors que la guerre en Ukraine fait toujours rage. Les troupes militaires de Wagner étant installées en Biélorussie, ses trois pays frontaliers à savoir la Pologne, la Lettonie et la Lituanie, ont peur et se barricadent.

Des panneaux incitant les Lituaniens à rester dans leur pays ont été placés depuis quelques jours à la frontière. On peut y lire "n'allez pas en Biélorussie, vous risquez de ne plus y revenir". L'arrivée des soldats de Wagner en Biélorussie inquiète la Lituanie qui se sent menacée et redoute l’incursion de milicien dans le pays.



Vilnius n'est pas serein pour ses ressortissants, si ces derniers parviennent à passer de l'autre côté. Il dénonce des risques de pressions, parlant même de possible arrestations et détentions illégales. Les autorités lituaniennes ont ainsi décidé de fermer deux des six postes-frontières qui séparent les deux pays. Le personnel a été rapatrié sur un autre point de passage, plus fréquenté et mieux équipé en terme de matériel électronique de surveillance.

La Pologne et la Lettonie s'isolent de la Biélorussie

La Lituanie n'est pas le seul pays à chercher à s'isoler de la Biélorussie. La Pologne a déjà renforcé la présence de militaire à ses frontières, même chose en Lettonie, car Riga redoute l'afflux de migrant. Le pays a enregistré ces derniers jours une centaine de tentatives illégale d'entrées sur son sol. Les trois pays réfléchissent notamment à fermer totalement leur frontière avec la Biélorussie.