Ukraine : comment un jeu de plateau aide à planifier des offensives bien réelles sur le front

Paris. Hôtel des Invalides. La salle Turenne et ses fresques du XVIIe siècle. Un tournoi de jeu de guerre, à la façon d'un jeu de société avec un plateau et des pions, cours duquel s'affrontent six équipes (France, États-Unis, Allemagne, Italie, Belgique, Angleterre).

"Parmi les aides qui ont été apportées aux Ukrainiens, il y a en effet cet outil de planification qui est très utile et très efficace qu'est le jeu de guerre, donc oui, il y a eu des sessions de jeux de guerre qui ont été organisées avec des officiers de l'état-major ukrainien par certaines grandes nations qui appuient l'Ukraine actuellement", explique Antoine Bourguilleau, formateur de l'armée de terre et spécialiste du jeu de guerre.

Le jeu de guerre ne permet pas de prédire l'avenir, mais d'identifier des problèmes. Le joueur se rend compte que telle partie du plan n'est pas très adaptée. Plus aucune opération militaire n'est menée sans avoir été jouée au préalable, sur une carte, avec des petits soldats, des dés et des cartes.

On avait pu constater que les Russes avaient énormément de problèmes de coordination Antoine Bourguilleau, formateur de l'armée de terre et spécialiste du jeu de guerre.

Le choix, à la fin de l'été, de la part de l'état-major ukrainien, de mener conjointement deux contre-offensives à deux points très éloignés l'un de l'autre sur le front, a été testé, joué, comme des dizaines d'autres scénarios. Pari stratégique gagnant. "On avait pu constater que les Russes avaient énormément de problèmes de coordination et que donc mener simultanément deux attaques dans deux points pas forcément proches les uns des autres était susceptible de les déstabiliser, atteste Antoine Bourguilleau.

La planification au service de l'armée

La doublette française est composée du commandant Arnaud et du chef d’escadron Guillaume : "Les sportifs s'entrainent 8 ou 10 heures par jour pour les résultats qu'ils obtiennent, c'est exactement pareil pour une armée entrainée". Le jeu de guerre choisi pour ce tournoi est Mémoire44, un jeu qu'on peut trouver dans le commerce. Mais chaque armée développe son propre jeu, les pions correspondant précisément à ses stocks d’armes pour l'entrainement des officiers.

"Quelqu'un qui n'est pas capable de prendre le peu de paramètres en compte qu'est l'artillerie, l'infanterie... sur un plateau simple avec des règles connues, dans le brouillard de la guerre, comment sera-t-il capable de faire le tri de toutes les bonnes et mauvaises informations qui arrivent ?", remarque un joueur français.

Une stratégie russe perturbée ?

L'armée russe aurait-elle attaqué sur autant de fronts (de Kiev au nord, jusqu'au sud de l'Ukraine) le 24 février si elle avait suffisamment joué son plan ? Peut-être aurait-elle identifié des difficultés. "Ils avaient sûrement des présuppositions pour leur action qui étaient fausses. Des présuppositions qu'ils auraient dues challenger beaucoup plus. Je pense notamment à la réaction de la population ukrainienne", déclare Colonel Sébastien Chênebeau, directeur de l'école de guerre Terre.

200 ans qu’on utilise les jeux de guerre pour former les généraux. C’est l’armée prussienne qui, la première, a utilisé les dés et les cartes pour simuler des combats et apporter aux joueurs les problèmes qu'ils auraient à résoudre sur le front. Aucun plan ne survivant plus de 2 minutes au contact avec l’ennemi (maxime militaire), les dés et les cartes doivent créer des imprévus - de la friction. Sont ainsi répétés les fondamentaux : adaptation, connaissance de la géographie, concentration des feux, se garder une capacité de réserve, l'économie des forces.

