Guerre en Ukraine : comment l'Estonie, inquiète, s'organise face à la menace russe

La guerre en Ukraine a mis des mots, des images, mais a aussi du concret sur une crainte bien plus ancienne. Celle d'un voisin décrit ici comme menaçant. Pays limitrophe au géant russe, l'Estonie s'arme et se prépare à la guerre en organisant des exercices d'alerte militaires et civils en cas d'invasion imminente.

Chez les Estoniens, un sentiment règne, une conviction que si la Russie n'est pas vaincue en Ukraine, l'Estonie sera envahie à son tour. Comment cohabiter avec une diaspora russe très présente ? Près d'un quart des habitants est d'origine russe et neuf sur dix parlent le russe.

Pour Immersions, Julien Fautrat, grand reporter à RTL, a sillonné le pays pour rencontrer les Estoniens et comprendre comment ils s'organisent face à un voisin si menaçant. Et comment, dans ce contexte, travaillent les forces de l'OTAN sur place pour tenter de contenir ce voisin si belliqueux.



>> Immersions le podcast des grands reportages de RTL. Chaque semaine, les envoyés spéciaux et les correspondants de RTL vous emmènent avec eux, sur le terrain, au cœur de l'actualité. Leurs enquêtes vous conduiront partout en France ou à l'autre bout du monde. Des reportages immersifs au sein d'une région ou bien d'une communauté. Immersions, ce sont également des témoignages forts, enrichissants, essentiels. Une immersion totale pour (re)vivre un fait marquant, mais aussi mieux le comprendre.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info