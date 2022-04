Un tribunal russe à condamné jeudi 21 avril Google à verser une amende de 11 millions de roubles, soit un peu plus de 126.000 euros, a-t-on appris sur Telegram par le service de presse des tribunaux de Moscou, selon des informations de 20 Minutes.

Le géant américain a été condamné suite à deux plaintes déposées par Roskomnadzor, le gendarme russe des télécoms. La première concerne la publication sur YouTube d'une vidéo dans laquelle on entend une conversation téléphonique présumée entre des soldats russes et leurs proches. Les militaires s'y plaindraient du nombre important de morts du côté russe.

La seconde plainte concerne une autre vidéo sur YouTube contenant des appels de Pravy Sektor, u groupe radical ukrainien, à organiser des sabotages et attentats sur le territoire russe, selon les agences de presse locales.

Depuis le début de la guerre avec l'Ukraine, la Russie se bat également contre les géants américains, tels que Google et YouTube, mais aussi Twitter et Instagram. Des chaines YouTube pro-Kremlin ainsi que celle de la chambre basse du Parlement russe se sont vu être bloquées et Twitter et Instagram ne sont plus accessibles sur le territoire russe.

Pour rappel, les autorités russes sont très strictes en ce qui concerne les communications sur le conflit. Les personnes qui diffusent des informations jugées fausses par les autorités russes risquent jusqu'à 15 ans de prison.