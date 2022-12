Guerre en Ukraine : la Russie a tiré "environ 40 missiles" sur Kiev vendredi

En Ukraine, une nouvelle salve de frappes s'est abattue ce vendredi matin. On déplore au moins 10 morts. Et une nouvelle fois, ce sont principalement les infrastructures qui sont visées par les Russes. Plus d'eau donc ce matin dans certains quartiers de Kiev; et plus d'électricité à Kharkiv.

Le pays a subi une nouvelle attaque massive. Au total, une soixantaine de missiles russes a été tirée sur l'Ukraine, dont 40 sur la capitale. Trente-sept ont été interceptés par la défense anti-aérienne ukrainienne. L'administration militaire de la région dit avoir résisté à l'une "des plus grandes attaques de missiles depuis le début de l'invasion russe" fin février. Suite à ces frappes, le réseau de distribution d'eau de la ville de Kiev est hors-service.



Kharkiv, la deuxième ville du pays située au Nord-Est, est plongée dans le noir. Le maire fait état de destructions colossales sur les infrastructures énergétiques. Deux autres villes, dans le centre est du pays, sont également sans électricité : Poltava et Krementchouk, où il n'y a plus du tout de chauffage et plus de trolleybus.

C'est pratiquement le pays tout entier qui a été touché par ces frappes, dans le centre de l'Ukraine à Kryvyi Rih, un immeuble a été détruit. Il y a deux morts et cinq blessés. Les infrastructures de la ville d'Odessa au Sud ont été également touchées. Dans l'est du pays, on déplore huit morts à Lougansk. Les autorités d'occupation russes accusent l'artillerie ukrainienne.

