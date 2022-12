Le sujet du jour. L'heure est à la révolution. Pendant 16 années consécutives, Angela Merkel a maintenu, d'une main de fer, une rigueur allemande, aujourd'hui révolue. 12 mois plus tard, sur fond de guerre en Ukraine, le pays est au cœur d'un bouleversement autant économique, que militaire, sociale, mais aussi énergétique et démographique. Un virage presque à 180 degrés dont il est encore difficile d'estimer la vitesse et l'ampleur.

Cherchant à éviter un déclassement économique, l'Allemagne tente d'assumer des responsabilités dans des domaines jusque-là relativement délaissés, au risque d'être accusée de faire cavalier seul et de fragiliser le couple historique franco-allemand.

Pourquoi on en parle ? L’Allemagne est-elle en train de prendre un temps d’avance pour asseoir sa place de géant européen ? Est-ce plus simplement une lutte pour éviter le déclassement ? Cela risque-t-il de se faire au détriment de l’allié historique français ?

Citation. "Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Allemagne de Merkel, c'était une force tranquille, puissante, mais pas très agile, pas très réactive. La guerre en Ukraine met à mal tous les fondamentaux de la puissance allemande. Il y a donc une conjonction de chocs très profonds et le pays n'a pas le choix, il faut tourner. C'est ce qu'Olaf Scholz appelle : Tsei ten wende. C'est un peu sa doctrine de gouvernement", atteste Hélène Kohl, correspondante de RTL à Berlin.



