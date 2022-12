Aider les Ukrainiens à passer l'hiver ! C'est tout l'enjeu du sommet en faveur de l'Ukraine qui se tient ce mardi 13 décembre à Paris. Emmanuel Macron a confirmé l'engagement de la France auprès de Kiev. Les infrastructures sont massivement bombardées par les forces russes.

"Ces frappes qui visent ouvertement les populations et les infrastructures civiles (...) constituent des crimes de guerre. Ces actes sont intolérables", a déclaré le président de la République. Le chef de l'État a aussi annoncé la mise en place de nouvelles aides pour le peuple ukrainien. "J'espère que nos engagements collectifs seront à la hauteur des enjeux et aideront à faire face aux besoins les plus urgents de l'hiver", a indiqué Emmanuel Macron.

Un effort financier vise à soutenir l'Ukraine sur le plan énergétique. Le président de la République a promis l'ajout d'une contribution exceptionnelle de 76,5 millions d'euros dans le domaine de l'électricité et de l'énergie. Emmanuel Macron a aussi indiqué que l'Ukraine recevra des financements pour l'eau, sur le plan alimentaire et sur la santé. "Ce qui portera un effort total à 125 millions d'euros", a assuré le chef de l'État.

À écouter également dans ce journal

Affaire Adrien Quatennens - Le député LFI a été condamné ce matin à 4 mois de prison avec sursis pour violences conjugales contre son épouse.

GRDF - Plus de 10.000 agents sont en grève depuis le début du mois de décembre. Conséquence directe, des clients sont actuellement privés de chauffage.

Covoiturage - Le gouvernement veut donner un nouveau coup d'accélérateur à cette pratique. L'exécutif souhaite verser une prime de 100 euros à ceux qui partageront leur véhicule.

