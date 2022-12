À la veille de la conférence pour l'Ukraine à Paris, une rencontre à l'Elysée ce lundi 12 décembre pour deux premières dames. Emmanuel Macron s'est entretenu avec son homologue ukrainien pour préparer ce sommet qui doit réunir 47 pays et répondre aux besoins urgents de l'Ukraine cet hiver. Et Brigitte Macron recevra parallèlement Olena Zelenska. C'est la femme du président ukrainien Zelensky.

À Londres, elle réclamait récemment des armes et dénonçait les viols systématiques par les soldats russes. Devant le Congrès américain en juillet dernier, elle se fait ovationner. Elle ne voulait pas y aller au début, "trop traqueuse", reconnaît-elle. Mais Olena Zelenska n'a plus le choix. Elle prend la lumière pour défendre son peuple, pour soutenir son mari, un époux qu'elle, sa fille de 18 ans et son fils de 9 ans ne voient plus qu'épisodiquement.

On sent son chagrin derrière la dignité, dans cette interview à la BBC. "C'est très rare en ce moment qu'on dîne tous les quatre, très rares. On se voit rarement tous les quatre ans parce que je vis séparément avec les enfants et Volodymyr vit à son travail. Et quand on a d'aussi brefs moments ensemble, ce n'est jamais assez".

Olena Zelenska a bien compris le poids des images et incarne aujourd'hui le côté émotionnel de ce conflit. Sa préoccupation, c'est la santé mentale des Ukrainiens, le soutien aux familles endeuillées. Brigitte Macron et elle se sont retrouvées pour monter l'opération Cigogne, l'évacuation des enfants malades vers les hôpitaux français.

