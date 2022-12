INVITÉS RTL - Guerre en Ukraine : faut-il maintenir et accentuer notre aide ?

La communauté internationale se réunit, ce mardi 13 décembre, à Paris au ministère des Affaires étrangères. La conférence intitulée "Solidaires du peuple ukrainien" affiche un double objectif : mettre en place une aide immédiate, mais aussi préparer la reconstruction du pays.

Faut-il maintenir, voire même accentuer notre aide à l’Ukraine ? Invité de RTL ce mardi 13 décembre, Nicolas Bay, député européen, vice-président de Reconquête estime qu'il "faut évidemment exprimer notre solidarité et l'exprimer de manière concrète à l'égard du peuple ukrainien". "Il faut donc que ces aides se poursuivent, s'amplifient, et notamment toutes les aides qui permettront la reconstruction du pays, qui permettent de maintenir ou de ou de réparer les infrastructures civiles", a-t-il indiqué. Et d'ajouter : "En clair, faire tout pour atténuer le calvaire du peuple ukrainien, ça ne veut pas dire faire la guerre, ça ne veut pas dire s'engager de manière déraisonnable dans un conflit militaire".

Selon Nicolas Bay, "on est un peu dans une situation d'enlisement dans le sens où cette guerre ne sera militairement gagnée ni par l'Ukraine ni par la Russie. On a à la fois l'Ukraine qui, par le soutien international, parvient à maintenir ses positions militaires assez solidement, il faut bien le dire. Et parallèlement, la Russie, qui reste une puissance militaire importante, qui continue de brandir des menaces, qui évidemment nous inquiète tous et qui ne parvient plus à progresser réellement sur le terrain, mais parvient néanmoins à maintenir un certain nombre de ses positions".

La mobilisation de la population ukrainienne a été héroïque jusqu'alors Benjamin Haddad, député Renaissance de Paris et président du groupe d’amitié France-Ukraine de l’Assemblée nationale

Invité de RTL Benjamin Haddad, député Renaissance de Paris et président du groupe d’amitié France-Ukraine de l’Assemblée nationale, veut aider les Ukrainiens. "On le doit, les aider à résister à l'agression russe (...) On doit continuer à les armer puisque c'est une stratégie qui a fonctionné. C'est ce qui lui a permis d'abord de protéger leurs territoires, puisqu'on se rappelle que l'objectif initial de la Russie, c'était de conquérir Kiev".

Le député ajoute qu'il y a aussi "l'aide économique, humanitaire". "C'est ce qu'on va faire avec cette double conférence aujourd'hui qui est une initiative du président de la République (...) On sait que la Russie frappe les instructeurs, les infrastructures civiles pour notamment limiter l'accès à l'électricité, à l'eau, au chauffage, avec un hiver qui va être très rigoureux. C'est un crime de guerre et c'est une arme pour Vladimir Poutine pour essayer de casser le moral. La mobilisation de la population ukrainienne a été héroïque jusqu'alors", a-t-il ajouté.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info