Guerre en Ukraine : ce que l'on sait de la contre-offensive menée par Kiev

La reconquête est lancée. L'Ukraine assure avoir repris trois villages dans la région de Donetsk. Ce week-end, le président Zelensky avait évoqué des "actions de contre-offensive". Ça fait des semaines qu'on en entend parler, y sommes-nous ?

En effet, l'armée ukrainienne a lancé ce week-end plusieurs opérations de reconquête sur des territoires occupés, notamment dans l'est, près de Donetsk. C'est dans cette partie du pays que les troupes ukrainiennes semblent faire le maximum de gains. Dimanche, les soldats de la 68ᵉ brigade ont publié une vidéo du premier village reconquis. On les voit planter un drapeau jaune et bleu sur un bâtiment détruit de Blagodatne.

Les forces ukrainiennes ont également fait des percées dans la région de Zaporijia, en direction du sud du pays. Les autorités restent très discrètes, mais la vice-ministre de la Défense ukrainienne annonce des avancées de 300 à 1.500 mètres en territoire occupé.



Moscou a renforcé ses lignes

Si elles veulent continuer à avancer, les troupes ukrainiennes vont devoir traverser des lignes de défense ennemies que les forces russes ont eu le temps de renforcer. La contre-offensive ukrainienne est annoncée depuis plusieurs mois et dans le sud du pays, Moscou a fait creuser des tranchées antichars, a fait ériger des barricades de béton à des drones Dragon. Le but est de freiner l'avancée des troupes ukrainiennes. Le président Zelensky avait annoncé récemment que cette contre-offensive allait être difficile et avait demandé encore plus de matériel aux pays occidentaux.



