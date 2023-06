Barrage détruit en Ukraine : une catastrophe pour les habitants, mais aussi pour l'écologie

Le président du Conseil européen Charles Michel a affirmé mardi 6 juin que la Russie devrait rendre des comptes après la destruction d'un barrage majeur sur le Dniepr. Même si les Russes contestent toute implication, le président du Conseil Européen désigne la Russie en parlant même de crime de guerre, parce que la destruction partielle de ce barrage dans le sud va avoir des conséquences désastreuses pour la population civile.

Pour cause : l'eau va monter et recouvrir près d'une centaine de localités, villes et villages. Selon les autorités, 16.000 personnes sont concernées sur la rive ukrainienne et 22.000 sur la rive occupée par les Russes. Trois régions d'Ukraine dépendaient également de ce réservoir pour l'eau potable. Selon Achille Després, du Comité international de la Croix-Rouge en Ukraine, "les conséquences humanitaires seront désastreuses".

Des conséquences à long terme

"C'est des dommages à grande échelle et le risque, c'est qu'on ait des conséquences qui ne soient pas seulement à court terme, avec des habitations détruites, avec des civils qui doivent évacuer, mais à plus long terme, on risque d'avoir des communautés entières qui doivent se déplacer ou qui doivent trouver d'autres moyens de subsistance", détaille-t-il.

D'autant que cette partie de l'Ukraine est une région essentielle pour l'agriculture ukrainienne. De nombreuses cultures vont donc se retrouver sous l'eau et il va se poser très vite la question de la sécurité alimentaire des villages alentour et plus largement pour l'Ukraine qui va perdre une grande partie de ses terres les plus fertiles.

Une catastrophe écologique

Au-delà des conséquences humanitaires dramatiques que les inondations vont causer, un désastre écologique est également à craindre. En effet, c'est comme si, dans la vallée du Rhône, toute la région entre Montélimar et la Méditerranée, toute la Camargue, étaient submergées par une eau toxique.

Car cette vague de 18 millions de litres emporte sur son passage des stations-service, des usines, des stocks de pesticides dans les fermes, donc elle va polluer les terres et les réserves d'eau potable pendant des dizaines d'années.

Cette vague est donc en train de détruire des écosystèmes, de l'habitat de beaucoup d'espèces d'oiseaux, de batraciens. Le delta du Dniepr est une immense réserve naturelle protégée par une convention internationale. Beaucoup de mammifères, de biches, du bétail sont emportés. Quelque 300 animaux d'un zoo ont notamment été noyés, enfermés dans leurs cages.

Détruire l'environnement, c'est une arme de guerre, comme pendant la guerre du Vietnam. Les Américains ont déversé par avion le fameux agent orange, un désherbant pour faire tomber les feuilles des arbres sous lesquels se cachaient leurs ennemis. Plus de 60 ans après, les terres sont toujours polluées.



