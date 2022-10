Guerre en Ukraine : Kiev attaquée "par des drones kamikazes"

Lundi 17 octobre, des attaques de "drones kamikazes" se sont déroulées à Kiev. De très fortes explosions ont été entendues à 6h35, 6h45 et 6h58 dans la capitale ukrainienne. Le chef de cabinet de la présidence ukrainienne, Andriï Iermak, a déclaré sur Telegram : "La capitale a été attaquée par des drones kamikazes". Il a également estimé lundi matin que ces attaques russes relevaient du "désespoir" et appelé à un soutien immédiat à la défense anti-aérienne ukrainienne, réclamant "plus d'armes pour défendre le ciel et détruire l'ennemi".

Les attaques ont touché le quartier de Chevchtchenko, une zone résidentielle de Kiev. Le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, a demandé à la population de rester à l’abri. Par ailleurs, il a indiqué que "plusieurs immeubles résidentiels ont été endommagés" après qu'un incendie s'est propagé dans plusieurs bâtiments.

Ces déflagrations font suite à une série de frappes russes, il y a une semaine. En réponse à ces bombardements russes, les pays occidentaux avaient promis de fournir aux Ukrainiens plus de systèmes anti-aérien. Sur le front, la Russie est sur la défensive à l'Est, au Nord et au Sud.

