Guerre en Ukraine : qui est Vitali Klitschko, maire de Kiev et ancien boxeur international ?

Vitali Klitschko va-t-il remettre les gants ? Dans la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine, les habitants de Kiev ont l'avantage d'avoir avec eux quelqu'un qui déjà remporté plusieurs combats.

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, 50 ans, 2m02, plus de 100kg, aussi connu sous le nom de Docteur Iron Fist, ou Docteur poings d’acier, est un ancien boxeur professionnel. Il est même la terreur des poids lourds : 15 fois champions du monde dans les années 2000, avec 45 victoires sur 47 combats, dont 41 KO.

Chez les Klitschko, la boxe, c’est une histoire de famille. En 1996, Vitali ne peut pas aller aux JO pour une sombre affaire de dopage, alors c’est son frère qui monte sur le ring. Vladimir remporte l’or et les deux frères promettent à leur mère de ne jamais se battre l’un contre l’autre. Une promesse tenue puisque aujourd'hui, ils se battent côte à côte contre la Russie. Exit donc le short et les gants, les Klitschko enfilent le treillis militaire. "Nous devons prendre les armes, nous devons défendre le pays, nous devons nous battre".

Le combat le plus important de leur vie

Le maire de Kiev a l’air grave, porte désormais un gilet par-balles, son fusil n’est jamais très loin de son bureau, il manie toutes les armes et s’adresse directement aux Russes. "Rentrez chez vous, vous ne trouverez rien ici".

Vitali est solide et dans son combat il peut compter sur son frère qui s’est engagé dans l’armée le mois dernier. Les frères stars tournent même des vidéos ensemble, l’un parle ukrainien, l’autre traduit en anglais. "Nous devons rester unis, soutenez l'Ukraine". En fervent défenseur de l’Europe, le maire de Kiev sait qu’avec la politique il n’a pas choisi la carrière la plus facile : "ma vie est beaucoup plus compliquée aujourd'hui. Elle serait plus facile au bord de la mer, surtout que j'en ai les moyens, mais je veux vivre dans un pays européen en bord de mer et ce pays c'est l'Ukraine. Mon ambition, c'est d'emmener en Ukraine les standards et le niveau de vie européen".

Aucun doute pour les frères Klitschko, cette guerre contre la Russie c’est le combat le plus important de leur vie.