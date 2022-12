Guerre en Ukraine : Poutine accuse l'Occident de chercher à "diviser" la Russie

Après plus de dix mois d'offensive militaire du Kremlin chez son voisin, le président russe Vladimir Poutine a accusé dimanche 25 décembre l'Occident de chercher à "diviser" la Russie en Ukraine.

"Tout est basé sur la politique de nos adversaires géopolitiques, qui visent à diviser la Russie, la Russie historique", a-t-il dénoncé dans un entretien dont un court extrait a été diffusé à la télévision publique russe. "+Diviser pour mieux régner+ : ils ont toujours essayé de le faire, ils essaient de le faire maintenant, mais notre objectif est tout autre : unir le peuple russe", a-t-il affirmé.

Le président russe avait déjà justifié à plusieurs reprises l'intervention militaire en Ukraine par le besoin de rassembler Ukrainiens et Russes, qui ne formeraient qu'un seul et même peuple, à ses yeux. Selon Vladimir Poutine, l'armée russe "agit dans la bonne direction" en Ukraine. "Nous protégeons nos intérêts nationaux, les intérêts de nos citoyens, de notre peuple", a-t-il assuré, alors que l'offensive militaire russe dure depuis plus de dix mois en Ukraine.

Vladimir Poutine a une nouvelle fois dénoncé la position de Kiev et de ses alliés occidentaux qui "refusent des pourparlers", lui se réaffirmant "prêt à négocier avec tous les participants à ce processus pour (obtenir) des résultats acceptables". "Nous nous sommes toujours efforcés de faire en sorte que tous les différends qui surgissent soient résolus par des moyens pacifiques, par le biais de négociations", a-t-il encore affirmé.

Interrogé sur la livraison prochaine d'un système de défense antiaérienne Patriot de Washington à Kiev, à la suite de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky aux États-Unis, le président russe s'est dit sûr "à 100%" que l'armée russe "détruira" cet équipement que l'armée ukrainienne réclamait à son allié américain depuis plusieurs mois. "Bien sûr, nous allons le détruire, (sûr) à 100% !", a-t-il lancé à la télévision russe.

