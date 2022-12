Guerre en Ukraine : Kherson de nouveau pris pour cible par des frappes russes

Ce samedi, une frappe russe a touché le centre-ville de Kherson, une ville située dans le sud du pays et récemment reprise par l’armée ukrainienne. Les autorités locales ont fait état d’au moins cinq morts et vingt blessés.

Sur les réseaux sociaux, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a dénoncé un acte de "terreur". "Le samedi, à la veille de Noël, dans le centre-ville. Ce ne sont pas des installations militaires. Ce n'est pas une guerre selon les règles définies. C'est la terreur, c'est tuer pour intimider et prendre du plaisir", a-t-il asséné.

Le chef d’État ukrainien a aussi qualifié l’armée russe de "terroriste" et a déploré que cette situation était "la vraie vie de l'Ukraine et des Ukrainiens", depuis le début du conflit. "Le monde doit voir et comprendre contre quel mal absolu nous luttons", a assuré Zelensky.

